Motomondiale: Bagnaia, 'vittoria Gp è sogno che si avvera, gara difficilissima'

Aragon, 12 set. (Adnkronos) - "Un sacco di emozioni oggi, sono davvero felicissimo. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo risultato, ci siamo avvicinati tante volte, ma non ci eravamo mai riusciti. Per me questa è una liberazione e un sogno: voglio ringraziare la mia famiglia, la mia ragazza e il mio team. Non è stato facile stare davanti a Marquez per tutta la gara. Aveva una voglia di vincere incredibile e si vedeva. Questo per me è un sogno che diventa realtà". Lo ha detto Francesco 'Pecco' Bagnaia, il pilota della Ducati che ha vinto il Gp di Aragon, il primo della sua carriera in MotoGp, davanti a Marc Marquez.