Le magie di Susans e il «benessere condiviso»

Per chi come me vive tra cielo e terra dopo che la mia adorata Giovane amazzone ci ha lasciato, l’ incontro al castello di Susans tra le colline del Friuli - una dimora che nulla ha delle fortezze un po’ tetre dei dintorni e si erge solare e accogliente al centro di uno splendido parco - è stato più simile a un magico miraggio che a un congresso di studiosi! Studiosi speciali, a dire il vero, che hanno accettato di valicare le frontiere delle loro reciproche discipline per confrontarsi a tutto campo su problematiche piuttosto inusuali ora in procinto di divenire imprescindibili: il rapporto tra la natura umana e quella delle altre specie e l’empatia che lo caratterizza nelle esperienze della cura e del prendersi cura .

È il percorso che mi ha insegnato la mia giovane amazzone, guidandomi verso persone fantastiche e facendo cadere attorno a me i rami secchi assetati di denaro, potere falsità e quant’altro appartiene negativamente alla specie umana.

Clinici, veterinari, paleontologi, antropologi, filosofi, uomini e donne di cultura e di spiritualità guardando negli occhi espressivi e assolutori dei nostri amici a quattro zampe hanno l’accettato di confrontarsi sul tema dell’empatia e della cura lanciando un progetto in collaborazione con l’Area giovani del CRO di Aviano al quale vi chiamiamo a raccolta se vorrete prendervi cura dei giovani adulti attraverso l’ausilio degli animali donando loro reciprocamente amore e attenzione.

Grazie ad un intellettuale poliedrico e creativo che tra le altre sue attività e anche un editore nascerà presto un libro, “Benessere condiviso”. Vi chiediamo se vorrete di condividere il video del nostro incontro e, se siete convinti del significato del nostro progetto, di sostenerci.

Associazione Grande Giù for Love and Care - Cf 92075710407