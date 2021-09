No green pass, nuova manifestazione a Roma

(Adnkronos) - Magliette con scritto 'no alla dittatura' e poi cartelli dove si spazia dal 'non sono una cavia' a 'No ai vaccini fatti con i fratelli animali. Mai, mai e poi mai!'. Sono circa 200 al momento le persone che stanno partecipando al sit-in contro il green pass a piazza del Popolo.

No vax e no pass sono le parole che li uniscono. "E uno strumento inutile e discriminatorio", dice una signora rigorosamente senza mascherina e orgogliosamente "non vaccinata". "Ora ci iniettano i vaccini, domani i microchip", afferma un'altra, issando il cartello 'non sono una cavia'.

Sventolando alcune bandiere tricolori e scandendo ‘libertà’ e 'no green pass’, anche un gruppo di militanti di Forza Nuova ha fatto il suo ingresso a piazza del Popolo per partecipare al sit-in. In prima fila il leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino.