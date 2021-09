Milano, 11 set. (Adnkronos) - Dopo una serie di sit in e senza nessuna tensione è terminato a Milano, nei pressi di piazzale Loreto, il corteo contro il green pass iniziato alle 18 in centro città. Alla manifestazione hanno partecipato alcune migliaia di persone, monitorate dalla polizia in tenuta antisommossa. Il percorso dei manifestanti è stato chiuso al traffico causando disagi alla viabilità.