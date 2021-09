Covid: corteo no green pass per le strade di Milano

Milano, 11 set. (Adnkronos) - Al grido di 'libertà, libertà' sta sfilando per le vie del centro di Milano un nuovo corteo contro il green pass. Come in altre città d'Italia, circa un migliaio di persone si trovano al momento in zona San Babila: "No green pass, un popolo autonomo e libero", gli slogan degli striscioni in testa alla manifestazione. All'inizio del raduno, si è fatto vedere anche Gianluigi Paragone, candidato alle prossime elezioni di Milano e tra i 'leader' del movimento 'no pass'.