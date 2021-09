Calcio: Conmebol boccia piano biennale per il Mondiale, 'progetto irrealizzabile'

Rio de Janeiro, 11 set. (Adnkronos) - La Confederazione calcistica sudamericana (Conmebol) ha bocciato il progetto di organizzare la Coppa del Mondo ogni due anni. I commenti sono arrivati ​​una settimana dopo che Arsene Wenger, capo dello sviluppo del calcio globale della Fifa, ha delineato una proposta che potrebbe portare ad una Coppa del Mondo o un Campionato Europeo che si svolgano ogni anno su base alternata. "Non c'è alcuna giustificazione sportiva per abbreviare il periodo tra i Mondiali", ha affermato la Conmebol in una nota, aggiungendo che aumentare la regolarità della competizione ne diluirebbe il prestigio.

"Il modello attuale è considerato coerente con lo spirito che ha incoraggiato coloro che hanno ideato e fondato questa competizione", ha affermato la confederazione sudamericana che ha sottolineato che l'iniziativa è "altamente irrealizzabile" e causerebbe un "sovraccarico praticamente impossibile da gestire nel calendario internazionale". Giovedì, il presidente Uefa Aleksander Ceferin ha dichiarato che l'organo di governo europeo era contrario alla proposta, sostenendo che violava i "principi fondamentali del calcio". Secondo Wenger, il piano potrebbe essere approvato entro dicembre, anche se ha promesso di "rispettare la decisione del calcio" se le parti interessate si oppongono.