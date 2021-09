Bagnaia conquista la pole position al Gp di Aragon

ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) - Francesco Bagnaia conquista la pole position nel GP di Aragon. Giro super per 'Pecco' in 1'46"322 e sarà doppietta Ducati in prima fila con Jack Miller in seconda posizione. Terza piazza per il leader del Mondiale, il francese Fabio Quartararo (Yamaha) mentre lo spagnolo Marc Marquez (Honda) aprirà la seconda fila con la quarta posizione davanti ai connazionali Jorge Martin (Ducati) e Aleix Espargaro (Aprilia). Molto bene Enea Bastianini (Ducati), nono davanti al francese e compagno di marca Johann Zarco, mentre Valentino Rossi (Yamaha) non può sorridere con l'eliminazione in Q1 e il penultimo posto. (ITALPRESS). spf/mc/red 11-Set-21 15:09