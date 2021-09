Scuola: Affinita (Moige), 'obbligo green pass genitori è iniziativa pericolosa, rischio conflitti'

Roma, 10 set. (Adnkronos) - L'obbligo per i genitori di esibire il green pass per entrare negli istituti scolastici è una "iniziativa pericolosa sia per i genitori vaccinati che per quelli non vaccinati perché crea una rischiosa distanza tra famiglia e scuola di cui non sentiamo il bisogno. E' un provvedimento che ingenererà conflittualità e senza senso, anche per le complicazioni gestionali ai presidi e al personale scolastico già oberati dal lavoro di controllo dovuto alla pandemia". Lo dice all'Adnkronos Antonio Affinita, direttore generale presso il Moige, il Movimento italiano genitori.

"Code, burocrazie ed imbarazzi sono inaccettabili; come anche la burocratizzazione anche nell'accompagnare un figlio a scuola, tra l'altro - osserva - per una misura non risolutiva, un provvedimento imbarazzante. Una ulteriore penalizzazione sulle famiglie, su cui si scaricano le inefficienze nella gestione della pandemia".