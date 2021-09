Pneumatici Pirelli certificati Fsc per la prima volta al Salone di Monaco

Roma, 10 set. - (Adnkronos) - In mostra per la prima volta al Salone Internazionale dell'Automobile IAA Mobility 2021 di Monaco i primi pneumatici al mondo certificati Forest Stewardship Council (Fsc), i Pirelli P Zero che contengono gomma naturale e rayon certificati Fsc montati sulla nuova Bmw iX5 Hydrogen e sulla Bmw X5 xDrive45e Plug-In Hybrid. La certificazione di gestione forestale Fsc conferma che le piantagioni sono gestite in modo da preservare la diversità biologica e apportare benefici alla vita delle comunità locali e dei lavoratori, assicurando al contempo la sostenibilità economica. Il complesso processo di certificazione della catena di custodia Fsc verifica che, lungo la filiera di trasformazione dalla piantagione al produttore di pneumatici, il materiale certificato Fsc sia stato identificato e separato dal materiale non certificato.

E al Salone di Monaco le principali case automobilistiche dimostrano di scegliere per le auto più sostenibili i pneumatici Pirelli. Quasi 1 auto elettrica su 3 (29%) fra quelle esposte nei padiglioni del Salone o presenti nei diversi quartieri della città di Monaco monta i pneumatici Pirelli delle linee P Zero e Scorpion. Presenti su alcuni modelli di auto anche con la tecnologia Elect dedicata ai veicoli a zero o a basse emissioni, completano la serie di pneumatici Pirelli in esposizione anche i nuovi Pirelli Cinturato P7 sulle vetture ibride Bmw 320e e Bmw Serie 3.

I P Zero marcati Elect sono i pneumatici Ultra High Performance (UHP) che uniscono l’esperienza Pirelli acquisita nell’ambito delle competizioni automobilistiche alla tecnologia Elect e che sono stati scelti per equipaggiare modelli come Porsche Taycan, Ford Mustang Mach-E Gt, Polestar 1, Bmw iX oltre alla nuova Mercedes-Benz Eqe, tutte esposte in alcune piazze della città di Monaco. I P Zero Elect sono montati anche sulle concept car Audi Grandsphere Concept e Mercedes Concept Eqg, a cui si aggiungono le nuove Mercedes-Benz Eqb oltre alla Ford Mustang Mach-E 4X.

I modelli della famiglia Scorpion, i pneumatici progettati per suv e crossover, equipaggiano altre novità esposte a Monaco, fra cui le Volkswagen ID.4 Gtx e ID.5 Gtx, la Volvo XC90 plug-in ibrida e la Jaguar EV400 Awd, oltre che la concept car di Mercedes-Benz EQCc 400 4matic AMG Line. I pneumatici Pirelli Elect sono caratterizzati da un pacchetto di tecnologie specifico per auto elettriche e ibride plug-in: bassa resistenza al rotolamento per incrementare l’autonomia, basso rumore di rotolamento per garantire un ottimo comfort, grip immediato per le sollecitazioni della trasmissione in fase di partenza e struttura adatta per supportare il peso del veicolo a batterie.

Sono sviluppati da Pirelli in collaborazione con le principali case auto per rispondere alle specifiche richieste tecnologiche dei veicoli elettrici e ibridi plug-in secondo la filosofia perfect fit di Pirelli, con mescola, struttura e disegno del battistrada specifici per ogni auto.