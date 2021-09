Pallavolo: Europei, domani azzurri in campo contro la Lettonia negli ottavi di finale

Ostrava, 10 set. - (Adnkronos) - La 32esima edizione dei Campionati Europei entra nel vivo: da domani, infatti, si giocheranno gli ottavi di finale della rassegna continentale; le prime partite si disputeranno a Danzica che ospiterà le formazioni delle pool A e C, mentre a Ostrava, da domenica, giocheranno le squadre dei gironi B – tra le quali l’Italia – e D. Come noto proprio gli azzurri saranno i primi a scendere in campo qui in Repubblica e lo faranno alle ore 16 contro la Lettonia con il match che sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e DAZN. Alle ore 19 è invece in programma la gara tra la Germania di Andrea Giani e la Bulgaria di Silvano Prandi.

In casa Italia si vive con serenità questa prima giornata di riposo, arrivata dopo una fase preliminare durante la quale i ragazzi di Ferdinando De Giorgi hanno collezionato cinque vittorie in altrettante gare, al pari di Polonia (pool A) e i campioni olimpici della Francia (pool D). Se da un lato c’è soddisfazione, dall’altro rimane alta la concentrazione in virtù dell’importanza della posta in palio, con giocatori e staff consapevoli del fatto che nei match da dentro o fuori non si può sbagliare.