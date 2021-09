Imprenditori e piccole imprese pronti a tornare in “classe” con la GoDaddy School of Digital

Il 13 settembre ripartono le scuole in gran parte d’Italia e anche per imprenditori, liberi professionisti e piccole imprese è tempo di ripensare alla formazione e acquisire nuove competenze a supporto del business dopo la pausa estiva. Suona anche la campanella della GoDaddy School of Digital, il ciclo di lezioni gratuite nate con lo scopo di aiutare gli imprenditori e le piccole imprese ad utilizzare il digitale in maniera più strategica, con una lezione sull’email marketing.

Gli incontri della School of Digital, promossi da GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), l’azienda che supporta gli imprenditori di tutti i giorni fornendo gli strumenti necessari per avere successo online e che conta oltre 20 milioni di clienti nel mondo, e realizzati da Alkemy in collaborazione con Search On Media Group, sono dei momenti di confronto sui trend più attuali del mondo digital.

Per fare email marketing efficace non basta inviare una newsletter mensile agli utenti o una semplice offerta in occasione del Black Friday tramite mailing list, le potenzialità di questo strumento vanno ben oltre.

Perché l’email è uno strumento ancora molto potente per entrare in contatto in modo diretto con clienti, prospect, creare campagne di lead generation, ma anche per aumentare le vendite e fornire assistenza. Secondo una recente indagine di GoDaddy, del 24% delle piccole imprese italiane che utilizza strumenti di automazione per promuovere i propri prodotti, il 53% utilizza strumenti di email marketing per rimanere in contatto con i propri clienti e inviare loro offerte e promozioni.

Dal direct email marketing per veicolare comunicazioni di tipo commerciale o promuovere nuovi prodotti e offerte, dalla newsletter con cui restare in contatto con clienti e prospect per approfondire temi legati ai propri servizi, fino a messaggi inviati in maniera automatizzata per creare curiosità e promuovere il marchio: sono tutte attività di email marketing che aiutano a comunicare in maniera più efficace e personalizzata con il potenziale target di interesse a supporto del business.

Le lezioni saranno tenute da Alessandro Morloi Grazioli, esperto di email marketing con una lunga carriera nel settore digitale in realtà come Officine Digitali, ContactLab, Janus e Vegas Multimedia. Si parlerà degli utilizzi dell’email marketing, di come realizzare una pianificazione strategica ed efficace, di come strutturare e mantenere aggiornati i contatti, come leggere numeri e statistiche delle campagne effettuate, essere rilevanti contro spam e complaint con i requisiti del GDPR.