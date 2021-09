Il Gruppo Equita chiude il primo semestre con ricavi in crescita del 58%

Il Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. (di seguito la “Società” e, insieme alle sue controllate, “Equita” o il “Gruppo”) ha approvato in data odierna i risultati del Gruppo al 30 giugno 2021.

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: “Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti in questa prima parte dell’anno. In termini di Ricavi Netti (+58%) e Utile Netto Consolidato (+123%), i primi sei mesi del 2021 rappresentano il semestre più forte dalla quotazione, frutto delle strategie di diversificazione e del posizionamento unico del Gruppo in tutte le aree di business. Questo ci ha permesso di beneficiare in maniera significativa del contesto di mercato particolarmente favorevole in cui stiamo operando”.

Vismara ha aggiunto: “Accogliamo con piacere la nomina di Sara Biglieri, professionista di grande valore che stimiamo e conosciamo da anni, a Presidente non esecutivo del Gruppo e il passaggio di Francesco Perilli al nuovo ruolo di Consigliere Esecutivo che gli consentirà di contribuire in modo ancora più incisivo allo sviluppo di Equita”.

Nel primo semestre 2021 l’area del Global Markets, che include la linea di business Sales & Trading, le attività Client Driven Trading & Market Making e il Trading Direzionale, ha visto i propri ricavi crescere da Euro 18,2 milioni nel 2020 a Euro 24,8 milioni nel 2021 (+36%). Con riferimento alle attività di intermediazione in conto terzi, nel primo semestre 2021 Equita ha registrato una quota di mercato dell’8% su tutti i principali mercati (azionario MTA, azionario AIM Italia, obbligazionario, opzioni su azioni) e del 7% su ETFPlus3, confermandosi il principale broker indipendente in Italia. Nello stesso periodo, i

volumi intermediati in conto terzi sul mercato italiano sono cresciuti del 7% sui titoli azionari (H1’21 vs H1’20) mentre sono calati del 27% i volumi sui titoli obbligazionari (H1’21 vs H1’20).

I ricavi del Sales & Trading, al netto delle commissioni passive e degli interessi, hanno raggiunto Euro 12,0 milioni nel primo semestre 2021 (Euro 12,2 milioni nel primo semestre 2020, -2%) e i ricavi delle attività di Client Driven Trading & Market Making5si sono attestati a Euro 6,6 milioni (Euro 7,1 milioni nel primo semestre 2020, -6%). I ricavi netti delle attività rivolte ai clienti (Sales & Trading e Client Driven Trading & Market Making) hanno dunque fatto registrare una delle migliori performance dalla quotazione raggiungendo Euro 18,6 milioni e dimostrando così la bontà della strategia di diversificazione adottata dal Gruppo nel corso degli anni. I ricavi del primo semestre 2021 sono secondi, infatti, solo ai ricavi del primo semestre 2020, influenzati da volumi particolarmente sostenuti da parte dei clienti in seguito allo scoppio della pandemia.

Il Trading Direzionale ha registrato ricavi netti pari Euro 6,2 milioni nel primo semestre 2021 (Euro -1,1 milioni nel primo semestre 2020). Tale risultato – che ha contribuito significativamente alla crescita dei ricavi netti dell’area Global Markets – segue il trend crescente di profittabilità che si è visto trimestre dopo trimestre e rappresenta il semestre più forte dalla quotazione, significativamente superiore alla media storica degli ultimi anni, grazie alle condizioni di mercato particolarmente favorevoli.

Nel secondo trimestre 2021 l’area Global Markets ha registrato ricavi netti in crescita del 35% rispetto al secondo trimestre 2020, da Euro 9,1 milioni a Euro 12,3 milioni, per effetto della performance particolarmente positiva del Trading Direzionale.