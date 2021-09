F1: Leclerc, 'problemi alla vettura mi sono costati terza fila'

Monza, 10 set. - (Adnkronos) - “Fare settimi e ottavi su una pista che sulla carta è difficile per noi, con i problemi che abbiamo avuto, non è malissimo. Speriamo in una buona gara sprint domani. Onestamente il problema che abbiamo avuto è qualcosa che ci è costato la possibile terza fila. Sicuramente mi sarebbe piaciuto essere in terza fila, ma oggi è andata così. Proveremo a risolvere il problema per domani”. Queste le parole di Charles Leclerc dopo l'ottavo posto nelle qualifiche per la gara sprinto del Gp d'Italia a Monza. “Come sempre, non prenderemo troppi rischi nelle gare di sabato e domenica. La McLaren è forte questo weekend. Dobbiamo portare punti a casa ed è quello che faremo”, aggiunge il pilota monegasco della Ferrari.