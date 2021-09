Covid: Orfini, 'attacchi web per no green pass aula ma decisione collegio questori'

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Breve storia triste. Faccio un post per difendere il green pass. Arrivano a raffica commenti di persone di centrodestra a chiedermi perché non vale per l'aula della Camera. Rispondo citando le parole di un parlamentare di centrodestra che a nome del collegio dei questori ha spiegato che non si può limitare il diritto costituzionale del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni". Lo scrive Matteo Orfini del Pd su Fb.

"Spiego, a scanso di equivoci, che io ero tra quanti avevano proposto il green pass anche per l'aula. Si scatenano i profili social di centrodestra per dire che sono brutto e cattivo e che i diritti costituzionali valgono solo per me. Ci vuole tanta pazienza".