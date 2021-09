Covid oggi Emilia Romagna, 617 contagi: bollettino 10 settembre

(Adnkronos) - Sono 617 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 10 settembre. Si registrano 5 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati eseguiti 29.777 tamponi, l'indice di positività è del 2,15%. I pazienti in terapia intensiva sono 43 (-2 rispetto a ieri), mentre i ricoverati in area non critica sono 400 (-2). Il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia sale a 13.404, mentre sono 416.844 i casi totali. Per quanto riguarda i vaccini, finora in Emilia Romagna sono state somministrate 6 milioni e 94mila dosi.