Cittadinanza: Letta, 'per ius soli e diritti serve vittoria elettorale chiara'

Milano, 10 set. (Adnkronos) - "In questa legislatura siamo una partito che rappresenta il 12% dei parlamentari. Col 12% noi facciamo il massimo, ci tentiamo, ma so che il nostro programma, per esempio sui diritti, a partire dallo ius soli, è un programma che necessita di una vittoria elettorale chiara, di una maggioranza con cui applicarla". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letto, alla festa di Sinistra italiana, durante un dibattito con Nicola Fratoianni. "Ed ecco perché io metto questo impegno fortissimo di costruire una coaliazione che parli di questi temi e cerchi di trovare il consenso degli italiani", ha spiegato.