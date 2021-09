Calcio: Solskjaer, 'domani contro il Newcastle CR7 giocherà'

Manchester, 10 set. -(Adnkronos) - "Ha fatto un buon precampionato con la Juventus. Ha giocato in nazionale, ha passato una buona settimana qui con noi. Sicuramente lo farò entrare in campo". L'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer annuncia la presenza in campo di Cristiano Ronaldo contro il Newcastle.

"Tutti si evolvono durante la propria carriera, Cristiano è un giocatore diverso da quello che se n'era andato nel 2009 ma è ancora in forma -aggiunge il tecnico dei red devils in conferenza stampa-. Cercherà nei prossimi anni di giocare il più possibile e di segnare il più possibile. Sta aggiungendo delle abilità che in squadra non avevamo… beh, in realtà nessuno le ha davvero. È uno dei migliori giocatori che abbia mai giocato".