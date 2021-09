Calcio: Roma, con il Sassuolo in campo con la patch di Unhcr a supporto del popolo afghano (2)

(Adnkronos) - Unhcr ha pubblicato una landing page dove tutti i tifosi giallorossi potranno sin d'ora inviare una donazione in favore del popolo afghano.

"Siamo orgogliosi di unirci all'Agenzia Onu per i Rifugiati in un'attività di sostegno alla popolazione afghana, che sta affrontando la crisi umanitaria nota al mondo intero”, ha dichiarato il Ceo giallorosso Guido Fienga. “Siamo certi che anche in questa circostanza la gente romanista darà prova della propria sensibilità e generosità di fronte al dramma che sta travolgendo bambini, donne e uomini. A loro va la vicinanza dell'AS Roma e dei suoi atleti, che saranno fieri di indossare domenica la patch dell'UNHCR. Siamo inoltre felici di affiancare l’istituzione guidata da Filippo Grandi in occasione del 70° anniversario della firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati”.