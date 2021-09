Calcio: Lega Pro, Ghirelli incontra presidente osservatorio manifestazioni sportive Zanni

Roma, 10 set. - (Adnkronos) - Si è tenuto stamane un incontro tra il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ed il Presidente dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, Massimo Zanni. L’occasione è stata propizia per rinnovare l’impegno comune e condividere le strategie generali, in primis sull’importante tema dell’impiantistica, e quelle per il migliore governo del complesso Campionato di Serie C, in una logica di “squadra” che vede uniti il mondo del Calcio e quello della Sicurezza verso lo stesso obiettivo.