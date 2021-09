Bottas conquista la pole della Sprint Qualifying a Monza

MONZA (ITALPRESS) - Valtteri Bottas partirà dalla pole position della sprint qualifying di Monza che definirà la griglia di domenica. Il nuovo format del venerdì pomeriggio che prevede una sessione di qualifica, già sperimentato a Silverstone in vista del 2022, ha visto il pilota della Mercedes firmare il miglior giro del Q3 in 1'19"555, beffando per appena 96 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton che lo affiancherà in prima fila. Terzo tempo per Max Verstappen (Red Bull), che precede le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, sesto Pierre Gasly (AlphaTauri). In quarta fila le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc davanti a Sergio Perez (Red Bull) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Nel Q2 erano rimasti tagliati dalla lotta per la pole le Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll, le Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon e la Williams di George Russell. La prima manche aveva visto invece l'eliminazione di Nicholas Latifi (Williams), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Mick Schumacher (Haas), Robert Kubica (Alfa Romeo) - che come in Olanda sostituisce Raikkonen positivo al Covid - e Nikita Mazepin (Haas). (ITALPRESS). glb/red 10-Set-21 19:07