Afghanistan: Meloni, 'rischio che paese divenga di nuovo rifugio terroristi'

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "L'Afghanistan diventerà nuovamente il rifugio di Al Qaeda o di tanti altri terroristi intenzionati a portare la devastazione nelle nostre città? I talebani ci rassicurano che non sarà così, ma i fatti dicono che il nuovo esecutivo di Kabul è in buona parte costituito da persone identificate come terroristi dall’Onu, compreso il primo ministro". Lo dice Giorgia Meloni, intervendo, via video, al Senato, al convegno sull'11 settembre, in occasione dei 20 anni dall'evento terroristico,

"Purtroppo il rischio che ciò avvenga - avverte - è concreto e le troppo umane lacrime del presidente Biden, se possono essere state utili a creare empatia con il popolo americano, non ci hanno certo aiutato in questo senso".