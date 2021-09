Adm: Fico, 'svolge ruolo essenziale per tutela salute, sicurezza e legalità' (4)

(Adnkronos) - "Credo che Parlamento e Governo debbano valutare con urgenza una riforma organica di giochi e scommesse che sappia meglio contemperare la tutela di tutti gli interessi, a partire da quello della salute dei cittadini che è e deve essere la priorità. Credo che la sfida principale dell’Agenzia in questa fase di rilancio dell’economia stia nella capacità di definire un equilibrio tra due istanze. Per un verso, l’Agenzia è chiamata a velocizzare le procedure doganali e a semplificare gli adempimenti amministrativi in modo da facilitare l’attività dei contribuenti.

"Per altro verso, occorre che la pur necessaria semplificazione non pregiudichi l’effettività della preziosa azione di prevenzione e contrasto di gravi illeciti. Sono certo che riuscirete a trovare questo equilibrio, alla luce degli elementi incoraggianti che emergono dal Libro blu.

"Mi riferisco alla sempre più intensa digitalizzazione, alla crescente attenzione verso le istanze dei portatori di interesse che vengono coinvolti nella definizione delle decisioni e degli atti regolatori dell’Agenzia e alla definizione di accordi di cooperazione con altre Amministrazioni, per evitare inutili duplicazioni e rallentamenti. Attraverso questi strumenti si può rendere più attrattivo il sistema Paese senza pregiudicare la tutela degli interessi nazionali ed europei affidati all’Agenzia", ha concluso Fico.