Younited sigla una partnership con Microsoft e annuncia il lancio in Italia di Xbox All Access

Younited annuncia di avere ampliato la partnership finanziaria con Microsoft, già avviata in Francia nel 2020, per l’attivazione in Italia del programma Xbox All Access attraverso il rivenditore GameStop.

Xbox All Access consente a tutti gli appassionati di videogiochi di scegliere fra due diverse proposte e di immergersi rapidamente nell’intero ecosistema targato Xbox con un’unica spesa mensile. Al fine di soddisfare le diverse esigenze dei gamer italiani, e grazie alla partnership siglata da Microsoft e Younited Credit, sarà possibile attivare il servizio Xbox All Access comodamente da casa, online, tramite un metodo di pagamento innovativo, che permette ai giocatori sia di ottenere la console che preferiscono tra Xbox Series S e Xbox Series X, sia l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. 1

“Le partnership con Microsoft e GameStop rappresentano per noi un passo fondamentale, e non sono solamente importanti riconoscimenti della natura innovativa delle soluzioni di pagamento sviluppate da Younited, gradite e appoggiate da grandi player di diversi settori, ma ci portano avanti nel cammino per diventare leader europei nel supportare le necessità di quanti vogliano tenersi al passo con la tecnologia, acquistando prodotti e servizi all’avanguardia”, dichiara Stefano Piscitelli, Direttore Generale di Younited Credit Italia. “Attraverso questa partnership, Younited conferma la sua trasformazione, iniziata nel 2018, in una piattaforma SaaS leader in Europa per pagamenti e prestiti e con ambizioni globali; un percorso che ci vede in costante crescita e che con l’ultimo e significativo equity round da 170 milioni di dollari di luglio ci consentirà di sviluppare ulteriormente la nostra piattaforma, e di creare servizi e soluzioni di pagamento alternativi, posizionandoci sempre di più come leader fintech a livello internazionale”.

La partnership per l’erogazione di Xbox All Access segna infatti un ampliamento della gamma di servizi offerti da Younited, dopo progetti importanti lanciati nell’ambito dei pagamenti dedicati ai clienti B2B come banche, assicurazioni, e-merchant, aziende di telecomunicazioni e tecnologiche, e realtà che desiderano offrire ai propri clienti prestiti personali e al 100% digitali o soluzioni di pagamento flessibili.

Il servizio Xbox All Access

Con il programma Xbox All Access, i clienti possono ora non solo acquistare una console Xbox di nuova generazione, a scelta tra Xbox Series X e Xbox Series S, ma anche abbonarsi a Xbox Game Pass

Ultimate per 24 mesi; tutto questo senza costi iniziali grazie a un finanziamento a tasso zero. Game Pass Ultimate consente ai clienti di divertirsi istantaneamente con oltre 100 giochi di alta qualità insieme ai propri amici attraverso il multiplayer online.