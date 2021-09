M5S: Conte, 'non accetteremo più visione distorta su 5 Stelle contrari a crescita'

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Il M5S a dispetto di un sistema mass mediatico che putroppo alle volte altera la realtà, è la forza più qualificata per rivendicare il sostegno pieno alle imprese perchè abbiamo costruito una rete di protezione per le imprese, le partite Iva, gli autonomi e i lavoratori. Noi ci siamo e non accetteremo più una visione distorta sul M5S come forza contraria alla crescita economica". Così Giuseppe Conte ad un'iniziativa a Varese.