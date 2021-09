Lavoro: Landini, 'se non potremo discutere con governo metteremo in campo mobilitazione' (2)

(Adnkronos) - “Ho la sensazione – ha detto il segretario della Cgil - che vogliono in qualche modo avere mano libera su questi temi e non discutere con le organizzazioni sindacali”.

“Questo è il governo che sarà in grado di darci tutte queste risposte?”, si è poi chiesto Landini, rispondendosi: “Non lo so, vedo una fase in cui il governo è in una fase in cui si fanno campagna elettorale tra di loro”.

“Non possiamo permetterci che l’autorevolezza del presidente del Consiglio in qualche modo sopperisca anche a questo e che vada avanti a prescindere dal rapporto con le parti sociali”, ha osservato il segretario della Cgil, anticipando che “se questi spazi non si aprono, dobbiamo fare il nostro mestiere fino in fondo e dare voce al Paese e al mondo del lavoro”.