Il 13 settembre al Fintech District torna l'Investor Day di Doorway

Il 13 settembre alle ore 18.00. si svolgerà a Milano, presso Fintech District, il primo Investor Day di settembre dedicato alla community di investitori Doorway.

L'agenda della giornata prevede la presentazione delle aziende attualmente in raccolta: Sonect, Eggtronic e Winegrid.

Sonect è un app che permette di disintermediare i prelievi di contante, è diventata la prima app di bancomat in Svizzera e a settembre sbarcherà anche in Italia grazie all’accordo con un importante gruppo bancario.

Eggtronic opera nel settore dei semiconduttori e dell’elettronica di potenza. Partita da Modena, è già operativa anche in USA e Cina. Proprietaria di oltre 200 brevetti, ha sviluppato un chip che garantisce prestazioni notevolmente superiori alla concorrenza.

Winegrid ha sviluppato un sistema SaaS e IoT che permette, unico sul mercato, di monitorare i tre elementi chiave della fermentazione del vino, migliorando la qualità e riducendo sprechi.

Dopo la presentazione dei Deal seguirà un aperitivo di networking nella splendida sala rooftop con terrazza, situata al tredicesimo ed ultimo piano del bulding Copernico Isola for S32, in cui sarà possibile confrontarsi in modo informale con il resto degli investitori e rivolgersi direttamente ai Founder e ai Champion.

L'Investor Day si svolgerà in presenza rispettando rigorosamente tutte le misure igenico-sanitarie previste per gestire in sicurezza la situazione dovuta al Covid-19. I posti sono limitati e perciò ti invitiamo a riservare subito la tua presenza all'evento.

Al fine di dare a tutti la possibilità di partecipare, l’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming su Zoom. Clicca qui per iscriverti all'evento digitale.