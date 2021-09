Green transition e Pnrr, Assolombarda incontra una delegazione della Danimarca

Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, Veronica Squinzi, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Internazionalizzazione ed Europa, e alcuni imprenditori del territorio hanno ricevuto una delegazione istituzionale ed economica della Danimarca composta, tra gli altri, da Simon Monrad Kollerup, Ministro di Industria, Business and Financial Affairs, e da Jens Holst-Nielsen, Direttore della Confederazione dell’Industria Danese. Obiettivo dell’incontro è stato quello di verificare l’opportunità di future sinergie sui temi inerenti alla Green transition, anche alla luce del PNRR e della sua realizzazione.

“È da tempo che collaboriamo con la Danimarca con ottimi risultati – ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda -. Basti pensare che nel 2019 Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia hanno registrato il 12% del totale export italiano verso questo Paese, con un incremento del 78% se confrontato con il 2009. La Danimarca è all’avanguardia su un settore chiave come quello della Green transition, che è anche uno dei pilastri sui quali si fonda il Pnrr. Il processo di transizione energetica che verrà realizzato avrà importanti ricadute nell'industria italiana e questa profonda transizione deve essere guidata correttamente per offrire interessanti opportunità per le imprese. In questo settore, così come in quello delle life sciences, si concentrano diverse occasioni di business e di scambi di conoscenza tra aziende italiane e danesi. A partire da oggi, quindi, lavoreremo per favorire nuove sinergie e siamo particolarmente soddisfatti che la delegazione danese abbia chiesto ad Assolombarda la possibilità di incontrare i rappresentanti di imprese e imprenditori: un ottimo segnale per la competitività del nostro territorio”.

All’incontro hanno partecipato: Simon Monrad Kollerup, Ministro di Industria, Business e Financial Affairs; Jens Holst-Nielsen, Direttore della Confederazione dell’Industria Danese; Anders Carsten Damsgaard, Ambasciatore della Danimarca in Italia; Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda; Veronica Squinzi, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Internazionalizzazione ed Europa; Alessandro Scarabelli, Direttore Generale Assolombarda; Annamaria Arcudi, A2A, Coordinatore del Gruppo di Lavoro Energia Assolombarda; Giuseppe Chiarandà, CEO Rimond; Mikaela Decio, Corporate Environmental Sustainability Group Leader, Mapei; Silvia Locatelli, CEO Adermalocatelli; Giovanni Milani, Executive Vice President HSEQ - Eni SpA; Giuseppe Santoro, Commercial Director FSI, FERVO Group; Paolo Quagliotti, Country Manager – Danfoss; Simone Paterlini, Country Manager – Grundfos; Paolo Migliavacca, Country Manager – Rockwool.