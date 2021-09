Fabrizio Ruggiero è il nuovo Direttore Generale e Amministratore Delegato di Edenred Italia

Gli obiettivi principali del manager alla guida della sede italiana del Gruppo sono proseguire e implementare il percorso di crescita e innovazione che ha portato negli ultimi anni Edenred Italia ai vertici del mercato di riferimento in termini di risultati e di qualità delle soluzioni offerte, pensate sempre più in un’ottica digitale.

“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di un gruppo internazionale di successo come Edenred, guidare la sede italiana rappresenta per me una sfida professionale che colgo con grande entusiasmo” – dichiara Fabrizio Ruggiero – “Edenred Italia è ogni giorno il punto di riferimento per milioni di persone, le soluzioni per la pausa pranzo e per la conciliazione vita-lavoro supportano concretamente tutto l’ecosistema: aziende, famiglie, territorio. Credo molto nel valore sociale della nostra offerta, rivelatasi fondamentale soprattutto in questo periodo storico. Scegliere Edenred significa contribuire allo sviluppo economico del Sistema Paese, generando fatturato aggiuntivo per tutti gli attori coinvolti, inclusi gli esercizi commerciali: dal ristorante della grande città al piccolo negozio di alimentari; dalla palestra vicino all’ufficio al piccolo centro fitness”.