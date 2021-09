Equitazione: Raggi, ‘con Global Champions al Circo Massimo Roma si conferma capitale sport’

Roma, 9 set. (Adnkronos) - “Siamo onorati di poter ospitare questa bellissima manifestazione in un posto splendido, come il Circo Massimo, dopo 2000 anni tornano i cavalli a sfidarsi in questa arena. Felici di questa doppia tappa che segna la ripartenza per lo sport e l’arrivo della F1 dell’Equitazione all’interno del Circo Massimo, una manifestazione a impatto zero in un luogo patrimonio dell’Unesco. Roma si conferma capitale dello sport, ospitando grandi manifestazioni all’insegna del grande sport e della sostenibilità”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in occasione della presentazione Longines Global Champions Tour di Roma 2021 con un doppio appuntamento.