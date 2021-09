Equitazione: Di Paola, 'importantissimo che sport equestre top sia di nuovo a Roma'

Roma, 9 set. (Adnkronos) - “La cosa migliore è che lo sport equestre sia di nuovo a Roma, è un fatto importantissimo, la pandemia ci ha dato anche il dispiacere di non godere di eventi belli come questi. Quest’anno, con tanta fatica, stiamo riuscendo ad avere eventi di livello e per questo va ringraziato Vito Cozzoli, Jan Tobs che ha inventato questo circuito e ha voluto privilegiare la città di Roma con due tappe. Va ringraziata anche la sindaca Virginia Raggi e l’amministrazione comunale che crede nello sport e in piazza di Siena dove abbiamo fatto un percorso meraviglioso". Lo ha detto il presidente della Fise Marco Di Paola nel corso della presentazione del Longines Global Champions Tour al Circo Massimo a Roma. "Oggi siamo in un altro monumento importantissimo e i cittadini riceveranno un beneficio nel fruire di questi monumenti. E’ un grandissimo momento di rilancio dello sport equestre, due settimane ad altissimo livello per noi è un evento formidabile", ha aggiunto Di Paola.