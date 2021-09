Covid: in odg Cdm dl estensione green pass in scuole e Rsa

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Come da attese, nel Cdm che inizierà a breve a Palazzo Chigi c'è all'ordine del giorno il dl che estenderà il green pass al personale delle scuole e impiegato nelle Rsa. Nello specifico, si legge in una nota di Palazzo Chigi, il Cdm esaminerà il decreto legge contenente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario - assistenziale (Presidenza - Istruzione - Università e ricerca - Salute)".

All'odg c'è inoltre il decreto del Presidente della Repubblica contenente il "Regolamento recante deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 (Presidenza); leggi regionali; varie ed eventuali".