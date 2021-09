Torino, 9 set. - (Adnkronos) - L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non potrà contare su Federico Chiesa per la trasferta di sabato a Napoli. Lo rendo noto il club bianconero in una nota. "Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli".