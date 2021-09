Calcio: Felipe Anderson, 'bello tornare alla Lazio, ripagherò la fiducia'

Roma, 9 set. - (Adnkronos) - "Lo scorso anno sono venuto in vacanza dopo due anni che non tornavo a Roma, sembrava giocassi ancora qui. Era incredibile sapere che le persone non mi avevano dimenticato. È stato bellissimo tornare, sentire questo affetto ed il legame che abbiamo creato. Quando ho saputo di poter tornare ero molto felice e motivato, abbiamo fatto cose belle in passato, ma ora possiamo fare meglio". Così Felipe Anderson in merito al suo ritorno alla Lazio.

"È bello sentire che Sarri voleva puntare su di me, devo lavorare sodo per ripagare la fiducia della società e dei tifosi -prosegue l'esterno brasiliano a Lazio Style Radio-. Ora, rispetto agli anni precedenti, mi sento più forte e con una pace incredibile. Contro l'Inter nel 2018 a fine primo tempo era bellissimo, avevo fatto gol, era tutto perfetto. Per me però conta di più la squadra ed avendo perso, tutto non ha avuto più importanza. È stato bello tornare a segnare contro lo Spezia, abbiamo iniziato bene".