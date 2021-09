Terrorismo: Draghi riforma comitato stragi, sarà coordinato da palazzo Chigi**

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Il Presidente Draghi ha annunciato che, nell’ottica di dare impulso alle attività di desecretazione, il Comitato consultivo - istituito per consentire un confronto tra le Istituzioni interessate e i rappresentanti della società civile e i familiari delle vittime di stragi - sarà coordinato direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella figura del Segretario generale Roberto Chieppa". Si legge in una nota di palazzo Chigi in cui si riferisce dell'incontro oggi del premier Mario Draghi con le associazione dei parenti delle vittime di stragi.