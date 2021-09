Scuola: Usr Lazio, 'per secondarie superiori ingresso in doppia fascia'

Roma, 8 set. (Adnkronos) - Nel Lazio sarà ingresso in doppia fascia per le secondarie superiori, non per gli altri gradi d'istruzione trattandosi di scuole di prossimità. Due gli ingressi: "8 del mattino e 9.40, con una anticipazione di venti minuti rispetto all'anno scorso per venire incontro alle giuste richieste dei sindacati e delle associazioni studentesche". Lo apprende l'Adnkronos da Rocco Pinneri, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio che comunica: "oggi il Prefetto ha chiuso i lavori a Roma e stasera adotterà il documento, gli altri prefetti lo faranno domani. Appena finiti i tavoli manderò la nota alle scuole, al massimo tra domani sera e venerdì".

Pinneri riferisce che "a Roma saranno potenziati i servizi delle linee S (di rinforzo alla metropolitana - ndr) con 14 linee aggiuntive identificabili dalla livrea dei bus; l'assessore regionale ci ha inoltre informati di aver rafforzato i servizi Cotral ed Astral e noleggiato qualunque mezzo disponibile sul mercato per potenziare al massimo anche i trasporti interurbani. E' stato fatto il massimo". E per quanto riguarda il trasporto door to door, da scuola a casa, da casa a scuola, "sarà riservato ad infanzia e primaria e per i disabili di qualunque età, che avranno pulmann dedicati".