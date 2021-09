Roma, 8 set. (Adnkronos) - “Devono cambiare le regole della quarantena : con questo virus dobbiamo convivere e se non troviamo nuove regole per i vaccinati appena tornano a scuola : al primo contagiato si torna in dad. Non possiamo rimettere a distanza le lezioni: faccio un appello a vaccinarsi , a rivedere le quarantene per tenere in classe i ragazzi”. Così Matteo Renzi presentando “Controcorrente” a Civitavecchia.