Roma: civici e riformisti di 'Moondo' con Calenda

Roma, 8 set (Adnkronos) - "Un ampio gruppo di collaboratori di 'Moondo.info' - quelli di formazione socialista e riformista – con il direttore Giampaolo Sodano, hanno incontrato nei giorni scorsi l’onorevole Carlo Calenda per discutere delle elezioni amministrative nella capitale e sull’evoluzione dell’area politica liberalsocialista e liberaldemocratica di cui Calenda è uno degli interlocutori nazionali". E' quanto si legge su 'Moondo'.

"Il gruppo dei partecipanti ha dichiarato di non condividere l’iniziativa del Psi di promuovere una lista alleata con il Pd, pur confermando affetto e stima per Bobo Craxi", si prosegue ancora, tra le altre cose, proseguendo: "Riguardo alla dinamica elettorale a Roma si è convenuto sull’importanza della convergenza tra i soggetti che sul piano nazionale non sono ancora riusciti ad esprimere un vero patto organico lib-dem (Azione, Più Europa, Italia Viva e altri) per sostenere la candidatura dell’on.le Calenda a Sindaco di Roma".

"La proposta dei partecipanti – che fanno riferimento sia alla sezione romana di Socialismo XXI, sia al nuovo soggetto civico Alleanza civica (presente a Torino, Milano, Savona, Bologna e Napoli) – di promuovere, nell’ambito della campagna elettorale, un evento pubblico a sostegno della sua candidatura a sindaco di Roma, è stata condivisa dall’on. Calenda", si conclude.