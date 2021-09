Può il Pnrr contribuire a ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico?

Emilio Morabito, del gruppo di lavoro Educazione di Bussola Italia, ci racconta il lavoro che è stato fatto sul PNRR, cosa è emerso e quali sono i prossimi passi.

Cosa si intende per abbandono scolastico e quanto incide in Italia?

L’abbandono scolastico può essere definito come quel fenomeno per il quale i ragazzi che ne sono coinvolti lasciano la scuola, senza conseguire ulteriori titoli di studio. Si tratta come è facile intuire di un fenomeno che ha conseguenze pesantissime in termini di prospettive occupazionali. Con un tasso di abbandono del 13.5% contro una media UE del 10.2% nei giovani 18-24 anni, ci collochiamo al 23° posto su 27 Stati (Eurostat 2019). Come si vede in Italia l’abbandono incide ancora molto, troppo.

Cosa prevede il PNRR contro l’abbandono scolastico?

Coerenti con l’impegno di Bussola Italia, la nostra analisi non si concentra tanto sul merito della proposta, che in ogni caso giudichiamo positivamente, quanto sulla sua migliore modalità di attuazione. A questo proposito abbiamo individuato quattro punti che secondo noi meritano attenzione e che sono: beneficiari, risorse, sinergie e organi attuatori.

Partiamo dai beneficiari

Il PNRR prevede il potenziamento delle competenze di base di almeno un milione di studenti l’anno per quattro anni, più altre iniziative come mentoring, counseling e orientamento professionale per studenti e parte dei docenti. Considerando l’ampiezza dei gruppi dei beneficiari potenziali, ai fini di una esecuzione mirata sui reali bisogni ed un’efficace misurazione dell’avanzamento, come Bussola Italia consigliamo di selezionare da subito in maniera precisa i bacini scolastici prioritari, utilizzando criteri numerici, oggettivi e condivisi, come ad esempio il tasso attuale di abbandono territoriale ed i risultati Invalsi.

E riguardo le risorse?

Per questa volta almeno le risorse ci sono, il problema semmai è usarle al meglio. Le faccio un esempio. Il progetto ha una dotazione di 1,5 miliardi per quattro anni e un bacino previsto di beneficiari di un milione di studenti come detto. Il progetto prevede un bouquet molto articolato di azioni, con interventi specifici declinati soltanto ad alcuni sottogruppi del bacino totale di beneficiari. Riteniamo quindi che sarebbe necessario definire un set di costi standard unitari del pacchetto formativo individuale, declinato per i diversi tipi di attività previste per i sottogruppi, in modo da evitare svolgimenti incompleti dei piani formativi individuali o rimanenze di risorse non utilizzate. Si dovrebbe anche pensare ad un coefficiente di imprevisti che come noto possono manifestarsi in tutti i progetti. Non prevederli porta infatti a rischio di sforamento delle risorse disponibili.

Concludiamo con sinergie e organi attuatori

Riguardo le sinergie, lo stesso PNRR prevede molti altri progetti e riforme che possono agire in modo rilevante sull’abbandono scolastico. Cito a titolo di esempio l’estensione del tempo pieno (1,0 mld), potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola (0,70 mld), orientamento nella transizione scuola-università (0,25 mld) e molti altri.

Perché non attuare questi progetti pensando anche a come possono contribuire alla lotta contro l’abbandono scolastico?

Infine gli attuatori, individuato dal PNRR nel Ministero dell’Istruzione, con il supporto di Invalsi, scuole, Centri Territoriali di Supporto. Uno dei problemi storici del mondo scolastico è relativo alla governance frammentata tra le diverse amministrazioni.

Suggeriamo di identificare un equilibrio chiaro ed efficiente fra decisori, rispettive giurisdizioni e sinergie nazionali. Avere una cabina di regia, anche solo temporanea, aiuterebbe.

Cosa farete adesso di questa analisi?

Metteremo le analisi che i gruppi di lavoro hanno condotto a disposizione degli organi della PA e delle istituzioni che saranno chiamate ad implementare il PNRR. Bussola Italia è composta da professionisti con esperienze importanti in vari campi dell’economia e della vita civile e, vista la dura prova alla quale il nostro Paese è stato sottoposto dalla pandemia, desideriamo mettere queste competenze a disposizione delle istituzioni con spirito da civil servant.

Vorrei a questo proposito ringraziare gli altri componenti del gruppo di lavoro Educazione Matteo Crippa, Giorgio Galeazzi, Donatella Volonté, che con me hanno aderito a questa iniziativa, mettendo a disposizione un po’ del loro tempo e del loro sapere, così come Stefano Cianchi, che ha coordinato i gruppi di lavoro tra loro e Domenico Zaccone, Coordinatore e Portavoce di Bussola Italia.

Chi è Bussola Italia

Bussola Italia è un’iniziativa civica fondata nel 2020 in pieno lockdown, nata per stimolare le istituzioni a definire una visione del futuro del nostro Paese, da perseguire con un piano che indichi obiettivi e tempistiche concrete e misurabili, utilizzando in modo efficace le risorse disponibili, a partire da quelle del Recovery Fund. Il comitato promotore di Bussola Italia è composto da APE Associazione per il Progresso Economico, Associazione CIVICUM, Associazione Forum della Meritocrazia, alle quali si sono poi affiancate anche #InclusioneDonna, AIDP, Officine Italia.