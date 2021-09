Omofobia: Marcucci, 'non felice di rinvio Zan, ora confronto'

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Non sono affatto felice che sul ddl Zan si sia scelto di rinviare a dopo amministrative. Io penso che quel provvedimento resti una priorità. Spero almeno che questo tempo possa essere utile per capire quale è la strada che garantisca l'approvazione della legge. Se servirà un confronto con le altre forze politiche, dobbiamo farlo". Così il senatore Pd Andrea Marcucci in un’intervista al sito del quotidiano Libero.