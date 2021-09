El Salvador lancia il suo wallet per criptovalute, Chivo

Nuove turbolenze per bitcoin. La criptovaluta ha perso oltre il 13% del suo valore ed è tornata ai livelli di inizio agosto intorno a quota 45mila dollari, con una "puntata" in terreno 43mila. Anche le altre monete virtuali hanno avuto performance negative, e ora non resta da capire se si tratti di una fluttuazione come tante altre sono state viste nel corso degli anni o se vi siano ragioni più profonde.

Intanto El Salvador ha ufficialmente lanciato il suo wallet per criptovalute, Chivo, voluto espressamente dal governo che, a giugno, aveva ufficialmente approvato il corso legale del Bitcoin. Il wallet verrà offerto ai 6,4 milioni di abitanti con un credito iniziale di circa 30 dollari. Al momento, il Bitcoin è equiparato al dollaro statunitense. Questo si traduce nell'assenza di tassazione tra una valuta all'altra.

El Salvador presta al fianco a un rischio elevato, data l'instabilità delle criptovalute. Ma tutela anche le rimese di denaro dall'estero, oggi affidata a grandi player, che da sole valgono il 25% del pil nazionale.