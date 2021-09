Dal Mef bordate contro Euronext: troppe indiscrezioni su Borsa Italiana

L'interesse del Governo e del Ministero dell'economia, con riferimento a tutte le imprese, non solo quelle ritenute strategiche, "nonché ai connessi livelli occupazionali", è "massimo". Così il Ministero dell'Economia risponde alle interrogazioni del parlamentari Giulio Centemero (Lega) e Marco Osnato (FdI), circa le ipotesi di esuberi a Borsa Italiana dopo l'acquisizione da parte di Euronext.

"Pertanto - prosegue il Mef - sia con riguardo ad Euronext, sia per quanto concerne qualunque altra società che operi nel territorio nazionale, a tale interesse potranno seguire valutazioni ed eventuali azioni solo a seguito di annunci, impegni ufficiali e azioni intraprese dalle medesime società".

Il ministero evidenzia inoltre che i temi delle interrogazioni si "fondano su notizie ed indiscrezioni pubblicate su talune testate giornalistiche e che, in assenza di conferma ufficiale, è impossibile esprimere una valutazione appropriata da parte dell'Esecutivo. Nel comunicato ufficiale rilasciato dalla società Euronext in occasione del perfezionamento dell'operazione, si afferma, tra l'altro, che 'la conoscenza, competenza e comprensione delle specificità del mercato italiano da parte di Borsa Italiana saranno un fondamentale elemento di arricchimento per Euronext e saranno valorizzate e preservate".