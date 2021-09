Roma, 8 set. (Adnkronos) - L'aula della Camera ha respinto con 268 contrari voti, 137 favorevoli e 2 astensioni un emendamento di Fdi (prima firma del capogruppo Lollobrigida) per escludere gli under 18 dall'obbligo di adottare il green pass. Il voto dell'emendamento si è svolto a scrutinio segreto. Come era già avvenuto ieri, la Lega ha votato con Fdi a favore dell'emendamento.