Continua la crescita dell’enoteca online Etilika

Etilika, l’enoteca online specializzata nella ricerca, selezione e vendita dei migliori vini made in Italy, non arresta la sua crescita e raggiunge nel primo semestre del 2021 risultati ancora più performanti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nei primi sei mesi del 2021 Etilika ha registrato un incremento di fatturato del 62%, rispetto al primo semestre 2020, confermando un target di acquisto medio/alto spendente con un valore medio del carrello superiore a 140 € (per un prezzo a medio a bottiglia di poco superiore a 19 €).

Inoltre, grazie alla rapidità delle spedizioni, al servizio clienti prevendita e postvendita attento e disponibile e al packaging di qualità, Etilika si attesta primo tra gli e-commerce del vino per il maggior numero di recensioni certificate positive: un totale di oltre 6.500 recensioni con una percentuale di apprezzamento che supera il 99% raggiunto in meno di due anni di attività.

A dimostrazione del grande successo riscosso da Etilika, c’è anche il recente ingresso nella classifica di beststartup.eu "101 Top E-commerce Startups and Companies in Italy 2021", accanto a colossi del settore e in compagnia di appena altri quattro operatori "wine & spirits", e in quella de "I Migliori E-Commerce d'Italia 2021/2022" stilata da ITQF - Repubblica A&F, che comprende 18 enoteche online su più di 200 prese in analisi.

Forte dell’affidabilità che garantisce in un settore come quello dell’ecommerce b2c, a giugno 2021 Etilika ha deciso di estendere il suo raggio d’azione lanciando ufficialmente “Etilika Horeca”, la nuova piattaforma dedicata agli operatori del settore, ovvero ristoranti, catering e hotel. Il lancio di questa piattaforma è stata resa possibile grazie ai rapporti diretti e consolidati che Etilika intrattiene con i più importanti produttori del settore: attraverso il canale Ho.Re.Ca. Etilika assicura la presenza costante a magazzino di più di 400 etichette attentamente selezionate e offre agli operatori del settore la possibilità di ordinare senza vincoli relativi al numero minimo di prodotti per ordine.

Durante questo primo semestre, inoltre, Etilika è riuscita a concretizzare l’obiettivo di espandere il suo mercato non solo in Italia, ma anche all’estero. La Danimarca è il primo paese europeo per il quale ha ottenuto le licenze per poter operare. E continua l’avviamento delle pratiche anche per ampliare la presenza in paesi come: Francia, Germania, Olanda, Belgio e Austria.