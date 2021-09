Roma, 8 set. (Adnkronos) - "#Cannabislegale: si smuovono (finalmente) acque in Parlamento grazie Riccardo Magi e Più Europa. Ci si muove in giusta direzione, anche se con timidezza. Allarmismi Lega e Fdi cozzano con realtà: in Paesi dove #cannabis è legale situazione migliora. Se ne facciamo una ragione". Così Benedetto Della Vedova su twitter.