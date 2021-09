Calcio: Nazionale, Chiesa e Sensi indisponibili, hanno lasciato raduno

Roma, 8 set. (Adnkronos) - Federico Chiesa e Stefano Sensi, indisponibili per la gara della Nazionale azzurra di questa sera con la Lituania per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, non sono stati inseriti nella lista dei 23 del ct Roberto Mancini ed hanno lasciato il raduno della Nazionale per far rientro al club di appartenenza. Mancini faròà a meno anche di Nicolò Zaniolo ed Emerson. Il giovane talento della Roma ieri non ha preso parte all'allenamento per i postumi di una contusione alla coscia sinistra subita nella gara con la Svizzera.