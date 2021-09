Calcio: Luis Alberto difende Immobile, 'come ti invidiano amico'

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - "Caro amico come ti invidiano". Il centrocampista della Lazio Luis Alberto si schiera, su Instagram, in difesa di Ciro Immobile, suo compagno di squadra al centro delle critiche per le prove non esaltanti con la maglia azzurra della Nazionale. Il giocatore spagnolo ha anche postato la foto della maglia dei 36 gol-record della stagione 2019-2020 del bomber napoletano donata a tutti i compagni di squadra.