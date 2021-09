Alkemy si rafforza a Roma e inaugura la nuova sede

Alkemy S.p.A., società specializzata nell’evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, apre una nuova sede a Roma in via del Commercio 36, nel cuore di un’area ad alta vocazione tecnologia e innovativa. La scelta riflette la domanda crescente che viene dal settore della trasformazione digitale in Lazio, dove Alkemy ha deciso di essere presente con uffici dedicati per essere più vicina a un bacino di potenziali clienti, sia nel settore privato che in quello pubblico. È evidente infatti come la digitalizzazione dei processi sia diventata ormai un’esigenza non solo per le aziende ma anche per le istituzioni e le pubbliche amministrazioni che hanno necessità di adeguare i processi e migliorare i servizi, rispondendo alla richiesta delle istituzioni europee. La nuova sede sarà inoltre strumentale al presidio dei centri universitari e di ricerca, con l’obiettivo di attrare nuovi talenti.

“Il rafforzamento di Alkemy a Roma ci aiuterà a mettere le nostre competenze a disposizione oltre che delle aziende presenti sul territorio, delle numerose istituzioni e amministrazioni pubbliche che hanno necessità di digitalizzare i loro processi” ha commentato Duccio Vitali, amministratore delegato di Alkemy. “In questo modo contribuiamo alla trasformazione digitale del Paese, una delle voci più significative in termini di investimenti inserita nel Pnrr". Inoltre, a seguito dell’acquisizione di XCC, società Gold Partner di Salesforce specializzata in soluzioni di cloud computing in ambito CRM, Alkemy ha avviato il processo di integrazione dei rispettivi uffici arricchendo il Gruppo di nuove competenze e professionalità.