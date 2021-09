Scuola: Bianchi, 'ha ben reagito a invito Draghi a vaccinarsi'

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "La scuola ha reagito più di ogni altro settore della nostra società all'invito del presidente a vaccinarsi. Oltre il 92% lo ha fatto. Ovviamente abbiamo una percentuale di nostri colleghi che non possono vaccinarsi per ragioni di salute, vi ricordo l'età elevata". Lo ha riferito il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo in Commissione Cultura alla Camera, presso la Nuova aula dei Gruppi parlamentari, sulle iniziative di sua competenza in vista dell’avvio dell’anno scolastico.

"Abbiamo visto che siamo stati in grado di operare nel pieno rispetto privacy. Abbiamo ottenuto grande risultato: il 13 settembre sul computer del preside e solo sul suo, ci sarà la lista dei professori della scuola con bollettino rosso o verde". I dati "non saranno cumulabili nel tempo - ha precisato Bianchi - E' stato un lavoro notevole. Abbiamo messo insieme i dati del ministero della Salute, con quelli del ministero dell'Istruzione con le capacità tecniche nel Mef e la continua assistenza dell'Autorità per la privacy. E' un buon metodo. Noi porremo sempre in ogni problema il rispetto della privacy e dei diritti persone. Ma lo faremo coniugando il dovere alla sicurezza con le autorità dello Stato".