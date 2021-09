Scuola: Bianchi, 'dietro numeri ci sono facce dei nostri ragazzi, dobbiamo averlo ben chiaro'

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Abbiamo più di 8mila plessi scolastici in Italia, 40.800 edifici, quasi 10 mln di ragazzi, oltre 1 mln di dipendenti. Operiamo in una dimensione in cui facile è rischiare di parlare solo di numeri. Dobbiamo averli ma anche ben chiaro che dietro ci sono le facce dei nostri ragazzi e delle famiglie". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi rispondendo in VII Commissione alla Camera dei deputati.