Morto a 84 anni Nino Castelnuovo, indimenticabile Renzo dei Promessi sposi tv

(Adnkronos) - E' morto a 84 anni Nino Castelnuovo. L'attore, indimenticabile Renzo dei 'I Promessi Sposi' Rai per la regia di Sandro Bolchi, è deceduto ieri a Roma dopo una lunga malattia. Era impresso nell'immaginario collettivo anche come protagonista di uno spot degli anni '90, in cui oltrepassava con un salto una staccionata. La notizia è stata diffusa con un comunicato dalla famiglia, che "si chiude nel dolore per la perdita del caro Nino e richiede comprensione e riservatezza in questo momento difficile". I funerali si terranno a Roma in forma privata.